Dumoulin 'dik tevreden' met tijdrit, niet met eerste etappe: 'Dat was gewoon stom van mezelf’

Mas na val Roglic: 'We wilden het vooraf niet zeggen, maar wisten dat de afdaling gevaarlijk was’

24 augustus ‘No risk, no glory’, zei Primoz Roglic zelf na de tiende etappe in de Ronde van Spanje. De rodetruidrager viel aan op de enige beklimming van de dag en gleed even later in de afdaling onderuit.