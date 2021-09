Dumoulin breekt pols bij ongeluk: einde seizoen

Dumoulin mist zo onder meer het WK later deze maand in België en de Ronde van Lombardije. ,,Ik keek daar heel erg naar uit. Dat zijn wedstrijden die me heel goed liggen, maar het zal helaas niet meer voor dit jaar zijn.’’

Dumoulin keerde deze zomer terug na een langere tijd zonder wedstrijden. Hij was het plezier in zijn sport verloren. ,,Maar ik voelde me steeds beter”, zegt hij. ,,Ik begon echt weer in vorm te komen. Zelfs vandaag op de training merkte ik dat nog heel goed. Ik had er heel veel vertrouwen in dat ik dit jaar nog voor goede resultaten zou kunnen zorgen.”