Dumoulin: Als knie niet snel verbetert heeft Tour voor mij niet zoveel zin

,,Nou, de Tour halen zou wel moeten lukken. Maar het ligt eraan of ik dat wel moet willen als die knie niet honderd procent is. Als die knie niet verbetert, of ik de vorm die ik nu heb niet kan uitbreiden, dan heeft het voor mij niet zoveel zin”, legt Dumoulin uit. ,,Op dit moment heb ik dat boek zeker nog niet dichtgedaan. Want het is verbeterd de afgelopen weken, maar het gaat mij gewoon nog niet snel genoeg.’’