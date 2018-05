Dubbelslag Laporte in Ronde van België

Laporte legde het parcours in en om Bornem af in 12 minuten en 38 seconden, vijf tellen sneller dan Andrei Grivko uit Oekraïne. Brian van Goethem uit de Roompot-ploeg eindigde op 7 seconden als derde.

Greipel had de eerste twee etappes in de Ronde van België gewonnen, twee keer in de massasprint. De Duitser van Lotto Soudal verspeelde in de individuele tijdrit net te veel tijd om de leiding te behouden. Greipel eindigde als zeventiende, op 23 seconden van Laporte. De Fransman heeft in het klassement nu vier tellen voorsprong op de sprinter.