Droomoverstap Yates: vanaf 2021 voor twee jaar naar INEOS Grenadiers

Video Schachmann breekt sleutel­been na bizarre aanrijding met auto in finale ‘Lombardije’

16 augustus Maximilian Schachmann is in volle finale van de Ronde van Lombardije slachtoffer geworden van een aanrijding met een auto. De 26-jarige Duits kampioen van Bora-hansgrohe werd in de slotkilometers plotseling geschept door een auto, waarvan de bestuurder per ongeluk het parcours was opgereden.