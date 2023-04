Drie keer is scheepsrecht voor Demi Vollering in Amstel Gold Race: ‘Eindelijk’

Vollering ‘kan het niet helemaal geloven’

,,Eindelijk”, Vollering herhaalde het een paar keer na haar winst in de Amstel Gold Race. Ze had zojuist de koers gewonnen waarin ze de afgelopen twee jaar eerst Marianne Vos en daarna de Italiaanse Marta Cavalli had moeten voorlaten. ,,Ik kan het nog niet helemaal geloven”, zei Vollering.



,,We reden een heel goede wedstrijd als ploeg, we stonden er allemaal”, keek ze terug. Speciale vermeldingen waren er voor Mischa Bredewold en Lorena Wiebes. Die laatste, de snelste vrouw als het op sprinten aankomt, had zich ook op de hellingen laten zien. ,,En ze had er plezier in. Dan reden we richting Cauberg en zei ze: zal ik het gewoon doen? En dan ging ze weer. En Mischa heeft zichzelf opgebrand voor de ploeg.”



En natuurlijk was Kopecky erbij, de Belgische die twee weken geleden nog de Ronde van Vlaanderen won en ook zomaar kon winnen. De concurrentie moest beide vrouwen in de gaten houden. ,,Met Lotte erbij was het ideaal voor ons. Dat konden we uitspelen.”