Drama voor avonturier Femke Markus in Parijs-Roubaix na val op wielerbaan, Alison Jackson wint

Achter een juichende Jackson (EF Education) eindigde de Italiaanse Katia Ragusa (Liv Racing) als tweede. De derde plaats ging naar de Belgische Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck). Topfavoriete Lotte Kopecky (SD Worx), winnares van de Ronde van Vlaanderen, was achter de zes overgebleven vroege vluchters de best of the rest. Marianne Vos (Jumbo-Visma) was op de tiende plaats de beste Nederlandse.