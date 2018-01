'Dopingploeg' Bardiani krijgt wildcard voor Giro

Porte wint rit Down Under, Impey neemt leiderstrui over

9:45 De Australische wielrenner Richie Porte heeft de vijfde etappe van de Australische Tour Down Under gewonnen. Hij bleef in de 151 kilometer lange etappe van McLaren Vale naar Willunga Hill de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Nederlander Tom-Jelte Slagter voor. Impey nam de leiderstrui over van Peter Sagan.