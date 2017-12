Dopingautoriteit: Froome hoeft niet meteen te vrezen voor schorsing

Ram is verbaasd dat de internationale wielrenunie UCI woensdag met een verklaring naar buiten kwam waaruit blijkt dat Froome de toegestane waarde van 1000 nanogram per milliliter in zijn urine tijdens de Vuelta heeft overschreden. ,,Ik moet haast aannemen dat de UCI daarmee reageert op een publicatie hierover. Uit het bericht van de UCI blijkt dat het nog in de onderzoeksfase zit waarin je als sporter een aantal vragen te beantwoorden hebt. Normaal komt dit niet naar buiten en hoor je er, als de sporter een verklaring heeft kunnen geven, nooit meer iets over.''

Salbutamol is een anti-astmamiddel, dat de luchtwegen verwijdt. Over de prestatiebevorderende werking zijn de geleerden het niet eens. Ram: ,,Er is al jaren discussie of dit soort middelen nog wel op de verboden lijst moet staan. Wij liggen in ieder geval niet in ons bed te woelen als het om anti-astmamiddelen gaat.''

Froome zal waarschijnlijk ook niet voorlopig geschorst worden, vaak een maatregel voordat een tuchtcommissie zich over een dopingzaak uitspreekt. ,,Een voorlopige schorsing is pas aan de orde als er de stellige overtuiging is dat er sprake is van een overtreding. Dat zou in dit soort gevallen niet logisch zijn'', aldus Ram.