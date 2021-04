Dit zijn de conclusies van het wielervoorjaar: vrouwen redden de meubelen

Door Daan Hakkenberg en Daniël Dwarswaard



Met Mathieu van der Poel

Heel simpel gezegd komt het hier op neer: mét Mathieu van der Poel is wielrennen zoveel leuker. Met Van der Poel is het risico veel te groot om pas het laatste uur van de race de televisie aan te zetten. Met Van der Poel kunnen ploegleiders hun tactische besprekingen net zo goed overslaan. Met Van der Poel komen er elke week nieuwe wielerfans bij in Nederland. Dat krijg je met de x-factor tot de macht drie. Dan de prestaties. Is zijn voorjaar geslaagd? Mislukt is het zeker niet. Hij won met Strade Bianche één van zijn vier grote doelen. In Milaan-San Remo (vijfde) en de Ronde van Vlaanderen (tweede) was hij net niet goed genoeg. Parijs-Roubaix werd geschrapt. Los van de resultaten zorgde ‘VDP’ vooral voor vermaak en gespreksstof. De monstervlucht in Kuurne die nét niet goed afliep. En natuurlijk de monstervlucht in Tirreno-Adriatico die net wél goed afliep. Koersen tegen alle wielerwetten in.