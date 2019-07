Dit krijgt het peloton vandaag voor zijn kiezen

Viviani maakt hattrick compleet: ‘Dit betekent veel voor me’

9 juli Elia Viviani kon zijn geluk niet op na zijn sprintzege in Nancy. De 30-jarige Italiaan heeft nu in alle grote wielerrondes een etappe op zijn naam geschreven. ,,Ik heb in de Giro gewonnen en in de Vuelta’’, sprak hij. ,,Deze overwinning betekent veel voor me.’’