Deze Nederlandse toppers hebben hun contract bij Jumbo-Visma tot 2023 verlengd

Van het ervaren drietal maakt Gesink het langst deel uit van de ploeg. De 34-jarige Achterhoeker debuteerde in 2007 bij toen nog Rabobank. Later werd het Blanco, Belkin en LottoNL-Jumbo. Sinds 2019 heet de ploeg Jumbo-Visma. Van Emden (36) debuteerde in 2008, terwijl de 33-jarige Kruijswijk in 2010 tot de profploeg toetrad. De contracten van alle drie liepen aan het einde van dit jaar af.

,,Jos, Steven en Robert hebben er mede voor gezorgd dat er een nieuwe cultuur in de ploeg is gekomen”, vertelt teambaas Richard Plugge. ,,Vanaf 2013 hebben zij bijgedragen aan die verandering. Onze manier van werken en met elkaar omgaan is door hun mee vormgegeven.”

Volledig scherm Steven Kruijswijk (links) en Robert Gesink. © photo: Cor Vos

Van Emden zegt zichzelf als een waakhond te zien van die teamcultuur. ,,We hebben een bepaalde manier van werken waarmee we opgegroeid zijn. Cultuurdragers houden in de gaten dat het allemaal normaal blijft, dat dingen niet doorslaan. Ik denk dat we door normaal te blijven doen, uiteindelijk juist zo ver zijn gekomen met deze ploeg”, aldus de Schiedammer.

Gesink wil nog een tijdje door. ,,De ploeg en ik werken al zo lang met elkaar dat we inmiddels wel weten wat we aan elkaar hebben. Het team is in een stroomversnelling terechtgekomen de afgelopen jaren. Daar wil ik graag deel van uit blijven maken. Ik ben pas 34 en heb het gevoel dat ik nog wel even mee kan.”

Kruijswijk zag de ploeg ook groeien. ,,Maar niet alleen de ploeg, ook mezelf. Dat hebben we samen gedaan. Voor de toekomst zie ik nog een belangrijke rol voor mezelf weggelegd en hoop ik ook de resultaten te behalen zoals ik ze in het verleden heb laten zien”, aldus de Brabander.