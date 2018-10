'Deze keer heb ik niet in de lampen gehangen'

Volledig scherm Annemiek van Vleuten. © AD Sportwereld Door Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld



De voordeur is versierd met regenboogstickers. Voor het raam een verse regenboogtrui, die van de tijdrit in Innsbruck. Binnen hangen ballonnen in alle kleuren – de buren hebben alles uit de kast gehaald. Maar feest? Mwah. Dat is het niet.



Annemiek van Vleuten zit op een stoel. Dat doet ze bijna de hele dag, verplicht. Haar linkerbeen is verpakt in een brace die loopt van haar enkel tot haar bovenbeen. Haar gebroken knie mag ze vier weken lang niet bewegen; het bot moet weer aan elkaar groeien. Net als de scherven van een droom die in Innsbruck aan gruzels viel. Want ook al werd Van Vleuten wereldkampioene op de tijdrit; de deceptie in de wegwedstrijd – waarin ze met een gebroken knie 7de werd – echoot nog altijd na.

Dit interview is een bewerking van een ruim een uur durende In Het Wiel-special met Annemiek van Vleuten. Beluister de volledige podcast hieronder.

Look, if you had one shot, or one opportunity

To seize everything you ever wanted, in one moment

Would you capture it, or just let it slip?



Van Vleuten: ,,Die zin schreef Johan Lammerts onder het tactische plan voor de wegwedstrijd op de Olympische Spelen van Londen. Bij de start draaiden ze dat nummer. We hadden alle vier kippenvel. Marianne [Vos, red.] pakte dat moment, ze liet het niet uit handen glippen. Vorige week, bij de wegwedstrijd van het WK in Innsbruck, dachten Anna [van der Breggen, red.] en ik dat het onze kans was om wereldkampioen te worden. Anna won – volkomen verdiend. Maar ik wist dat het ook míjn kans was. Ik was zo goed, ik had er zó lang naartoe geleefd. Na afloop was ik ook echt boos op mezelf omdat ik het uit mijn handen had laten glippen. Ik was niet eens moe. Ik had één keer naast mijn fiets gestaan, een keer aangevallen en verder alleen maar meegereden. Die zin van Eminem dreunde door mijn hoofd. Pas toen ik een MRI liet doen in het ziekenhuis zag ik dat mijn knie in puin lag. Toen pas besefte ik dat ik wel iets minder streng voor mezelf mocht zijn.”

Wat is er nu eigenlijk gebeurd? De val zelf was niet in beeld.

,,Er was een valpartijtje bij een vluchtheuvel. Een paar meiden moesten uitwijken, daarna was het een soort domino. Ik moest ze ontwijken. Dat lukte ook grotendeels. Ik had geen schrammetje. Mijn knie is ook nergens tegenaan gekomen. De doktoren denken dat ik met mijn voet in het pedaal bleef staan, of dat ik me met één been heb opgevangen terwijl mijn bovenlichaam door draaide. Wat je bij voetballers ook wel eens ziet als ze vast staan met hun noppen in het gras. Die scheuren dan vaak hun kruisbanden. Bij mij hebben de banden het gehouden, maar de band die aan voorste kruisband zit heeft het bot losgerukt. Dat moest worden vastgezet met operatie. Mijn mond viel open van verbazing toen ik de foto’s zag. Je hoefde geen dokter te zijn om te zien hoe groot de schade was.”

Hoe ben je er mee aan de finish gekomen?

,,Ik voelde wel dat die knie heel instabiel was. Maar zolang ik ‘m bleef bewegen ging het wel. Ik had er niet veel pijn aan eigenlijk. Ik heb na de valpartij tegen Anna gezegd dat zij de kopvrouw was. Maar tijdens de koers begon ik er weer langzaam in te geloven. Ik fietste met anderhalf been, maar dat heb ik ook gedaan toen ik een blessure aan mijn liesslagader had. Pas na de finish, toen ik stopte met bewegen, kwam het vocht in de knie – bam, hij was meteen dik. Ik zakte meteen door mijn been heen. Ik kon geen stap meer verzetten.”



En nu?

,,Vier weken stil zitten. Ik zou op vakantie gaan na het seizoen. Een duikvakantie op de Filipijnen. En daarna naar Colombia, op uitnodiging van Esteban Chaves. Ik heb het moeten annuleren. Mijn hoogtepunt van de dag is nu op krukken naar de Albert Heijn om boodschappen te doen. Of naar een cursus Spaans op de universiteit. Ik revalideer op Papendal. Na vier weken mag de brace van mijn knie. Het gaat heel moeilijk en pijnlijk zijn om het been weer te buigen. Wanneer ik weer kan fietsen weet ik niet. Ik moet het maand voor maand bekijken.”

Bestaat er een kans dat het niet goed komt met die knie?

,,Dat heb ik ook gevraagd, maar eigenlijk wil ik het niet weten. In principe geneest een groot deel zonder complicaties. Maar er is ook een verhaal van een mountainbikester die na vier maanden haar knie nog niet volledig kon buigen. Je moet niet gaan googelen op welke doemscenario’s er allemaal mogelijk zijn.”

Kun je eigenlijk ook nog een beetje genieten dat je in Innsbruck wereldkampioene bent geworden op de tijdrit?

,,Vorig jaar werd ik voor het eerst wereldkampioene op de tijdrit, in Bergen. Toen ik thuis kwam heb ik hier in de lampen gehangen. Dat is nu niet zo. De val heeft het wel overschaduwd. Trouwens, als ik nu in de lampen ga hangen overleeft mijn knie de landing niet. Ik ga wel een feestje vieren. Vanwege die tijdrittitel, maar ook vanwege het hele seizoen. Dat is heel succesvol geweest.”

Geloof je in het lot? Of in het noodlot?

,,Nee.”



Je hebt heel veel gewonnen. De Ronde van Vlaanderen, de Giro Rosa, La Course, het WK Tijdrijden. Maar – pathetisch gesteld: de twee dagen die je grootste gloriedagen op de fiets hadden moeten zijn, eindigden in de ambulance. In Rio en in Innsbruck.

,,Het overkomt me niet vaak, maar wel twee keer op een belangrijk moment in mijn carrière. Heel slecht getimed. Na de val op de Spelen van Rio heb ik echt zwarte dagen gehad. Ik dacht telkens: wat als? Ik kon het mezelf daar echt verwijten: waarom schatte ik die bocht verkeerd in? In Innsbruck kon ik er niks aan doen.”

Ga je hier iets uit halen? Iets positiefs?

,,Je hoort zo vaak: je komt hier sterker uit terug. Dat vind ik zo’n onzin. Sterker terugkomen? Mentale hardheid? Volgens mij heb ik dat genoeg. Daar heb ik deze blessure niet voor nodig. Rio was inspirerend omdat ik mezelf daar verraste; ik was veel sterker bergop dan ik had durven dromen. Dit is gewoon een breuk in mijn knie waarvan ik moet herstellen. Wat wél motiveert: dit was het beste jaar uit mijn carrière.”

Hoe kan dat? Je bent 36.

,,Ik ben jarenlang student geweest. Biertjes gedronken, mezelf geen zorgen gemaakt over mijn vorm of wat ik moest eten. Ik ben pas in 2007 begonnen met wedstrijden rijden, op mijn 25ste. Ik fiets dus pas elf jaar, ik ben nog gretig en fris. Twee jaar lang heb ik een kantoorbaan gehad. Dat was niks voor mij. Ik ben veel te ongedurig. Toen ik mijn baan opzegde zei de manager: ik heb je nog nooit zo zien lachen. Het is wel goed, als achtergrond. Als het regent en ik heb geen zin om te trainen, dan denk ik bij mezelf: acht uur op een kantoorstoel zitten is ook niet alles.”

Heb jij het gevoel dat de klok tikt? Dat je niet lang meer hebt als wielrenster?

,,Nee, niet echt. Er zit nog geen sleet op. Ik dacht vorig jaar dat ik niet beter zou kunnen worden, maar ik merk dat ik nog een stap heb gezet. Als ik echt minder zou worden stop ik er mee. Het gaat me niet alleen om winnen, maar ook om het proces. Mezelf verbeteren. Mezelf uitdagen. Soms doen anderen dat. Ik heb coaches en trainers gehad die me doelen stelden waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze zou kunnen halen. De wereldbeker of de Giro winnen bijvoorbeeld. Mijn Australische coach, Gene Bates, heeft nu ook weer zo'n doel bedacht. Just planting a seed, zegt hij dan. Ik durf het alleen nog niet uit te spreken, want dan is het er."

Het werelduurrecord aanvallen.

,,Hahahahaha, ja. Maar dat durf ik dus nog niet uit te spreken.”

We zullen het niet verder vertellen.

,,Fijn. Dan blijft het nog een zaadje.”

Hunker je naar revanche? Voor Rio? Voor Innsbruck?

,,Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben niet de persoon van de revanche. Wel van nieuwe doelen stellen. Nieuwe kansen zien. In 2020 zijn de Olympische Spelen van Tokyo. Het is een realistisch doel om daar aan de start te staan en mee te doen voor het goud. Zeker ook in de tijdrit. En deze week kreeg ik een bericht doorgestuurd. Dat het WK in 2020, in Zwitserland, nog meer hoogtemeters heeft dan het parcours in Innsbruck. Daar kan ik heel erg blij van worden.”