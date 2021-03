Deze hekken moeten horrorcrashes zoals die van Jakobsen voorkomen

Stuyven verrast topfavorie­ten na zenuwslo­pen­de finale, Van der Poel strandt op plek vijf

20 maart Jasper Stuyven heeft Milaan-San Remo gewonnen. De Belg van Trek-Segafredo reed in de vlakke slotkilometers weg uit een elitegroepje met Mathieu van der Poel, zag Søren Kragh Andersen nog aansluiten, maar versloeg de Deen in een sprint der stervende zwanen. Van der Poel kwam vlak achter een juichende Stuyven als vijfde over de streep.