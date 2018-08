Derde WorldTour-zege voor Amy Pieters dit seizoen

Mohoric slaat dubbelslag in Ronde van Duitsland

16:51 Matej Mohoric heeft Maximilian Schachmann afgelost als leider in de Ronde van Duitsland. De 23-jarige Sloveense wielrenner van Bahrain-Merida was in de derde etappe de rapste in de sprint, die vanwege een val op een paar honderd meter voor de finish rommelig verliep.