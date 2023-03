Demi Vollering wint Strade Bianche, zonder dat ze het weet en het haar gegund wordt

Dylan van Baarle ziet droomde­buut bij Jum­bo-Vis­ma als bevesti­ging: ‘Ik werd er nerveus van, maar het heeft gewerkt’

Met zijn zege in Omloop Het Nieuwsblad tekende Dylan van Baarle (30) voor een droomdebuut voor Jumbo-Visma. Veel is anders bij zijn nieuwe ploeg, maar Van Baarle vaart er wel bij. ,,Bang is een groot woord, maar ik werd er wel een beetje nerveus van. Maar het heeft gewerkt.”