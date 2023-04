Demi Vollering voltooit bijzondere hattrick met winst in Luik-Bastenaken-Luik

Demi Vollering heeft zondag haar ijzersterke voorjaar nog meer kleur gegeven met winst in Luik-Bastenaken-Luik. De 26-jarige Nederlandse voltooit daarmee een bijzondere hattrick, nadat ze eerder ook al de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl op haar naam schreef. De enige wielrenster die daar eerder in slaagde is Anna Van der Breggen, de huidige ploegleidster van Vollering.

Vollering versloeg in de sprint haar medevluchter, de Italiaanse Elisa Longo Borghini, in de sprint. De Zwitserse Marlen Reusser won de sprint voor de derde plaats. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten moest genoegen nemen met plaats zes.

Voor de renster van SD Worx is het de tweede keer dat ze Luik-Bastenaken-Luik wint. Ze zegevierde in 2021 en finishte vorig jaar achter Van Vleuten en Grace Brown als derde. Ook in 2019 stond ze als nummer drie al op het podium.

Sterke kopgroep

Vijf rensters waren op de Côte de Stockeu, zo’n 75 kilometer voor de finish, ontsnapt. Het was een ijzersterke kopgroep met onder anderen Reusser, de Australische Amanda Spratt en Esmée Peperkamp.

Op de Côte de la Redoute, de zware klim op zo’n 35 kilometer voor de finish, bleek Reusser bergop de beste, Spratt was de laatste die het tempo van de Zwitserse niet meer kon volgen. In de achtervolgende groep voerde Van Vleuten, twee keer winnaar in Luik, het tempo op. Vollering hoefde, met ploeggenote Reusser voorop, alleen maar te volgen.

De Zwitserse verloor terrein op het moment dat de Spaanse Mavi García op de voorlaatste klim, de Côte des Forges, aanzette. Vollering had in de groep er achter nog de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black bij zich, waarmee SD Worx de koers kon controleren.

Reusser bereikte de Côte de la Roche-aux-Faucons, de laatste klim met de top op 14 kilometer van de finish, met nog 40 seconden voorsprong. Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo) had een belangrijk aandeel in het verkleinen van die marge. Dat deed de jonge Zeeuwse voor haar Italiaanse ploeggenote Longo Borghini die op de laatste klim naar Reusser toereed met in haar spoor onder anderen Vollering en Van Vleuten.

Reusser zette nog eens aan en kreeg Longo Borghini mee. Op de laatste hellende strook reed Vollering naar het duo toe om vervolgens met de Italiaanse door te trekken. Het tweetal reed met een kleine 20 seconden voorsprong naar Luik waar de Nederlandse haar ‘wielerhattrick’ voltooide.



