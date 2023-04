Demi Vollering juicht na tweede plaats in Ronde van Vlaanderen, want ploeggenote Lotte Kopecky wint weer

Kopecky reed dit jaar vijf koersen waarvan ze er drie won. Eerder had ze al in de Omloop Het Nieuwsblad en Nokere Koerse gezegevierd. Tussendoor werd Kopecky in de privésfeer getroffen door enorme tegenslag met de dood van haar broer.

De vrouwen reden in de twintigste editie van Vlaanderens Mooiste ruim 156 kilometer, met de beklimming van de Oude Kwaremont als voorlaatste hindernis. Daar liet Kopecky haar medevluchtster en ploeggenote Silvia Persico achter, waarna een succesvolle solo van achttien kilometer volgde.



Op ruim een halve minuut van de Belgische winnares maakte Vollering het SD Worx-feest compleet door plaats twee te pakken. De derde plaats was voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Shirin van Anrooij eindigde als achtste nadat ze in de slotfase werk verrichte voor ploeggenote Longo Borghini. Annemiek van Vleuten speelde door een val geen rol van betekenis. De wereldkampioene, tweevoudig winnares en vorig jaar nog tweede, was op grote achterstand geraakt.

Volledig scherm Lotte Kopecky viert haar zege. © photo: Cor Vos

,,Ik vraag me zelf soms ook af waar ik nu toch de kracht vandaan haal”, vertelde Kopecky. ,,Ik had niet verwacht dat ik op deze manier kon winnen.”



Samen met ploeggenote Persico naar de finish rijden zag de Belgische niet zitten. ,,Als je met haar naar de streep gaat, ben je nooit zeker. Ik denk dat we er weer een perfecte dag van hebben gemaakt voor de ploeg. Het was enorm lastig, zeker in dat laatste stuk met wind tegen.”

