Démare spurt naar zege in Route d'Occitanie

Teunissen nieuwe leider Twee op een rij voor jarige Groenewe­gen in ZLM Tour

17:30 Dylan Groenewegen heeft vanmiddag ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. Gisteren won de sprinter nog de massasprint in Heinkenszand, vandaag was hij op zijn 26ste verjaardag de snelste in Buchten.