Démare snelste in massasprint Ronde van Wallonië

Rit- en eindzege Roglic bezorgt beresterk Jum­bo-Vis­ma succes in Tour de l’Ain

9 augustus Het kan niet op voor Jumbo-Visma. Na de zeges gisteren van Wout van Aert (Milaan-San Remo) en Primoz Roglic (etappewinst in de Tour de l’Ain) won Roglic vandaag ook de laatste etappe én het eindklassement in de driedaagse in het oosten van Frankrijk.