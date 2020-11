Deense wielrenner Valgren vindt onderdak bij Education First

De 28-jarige Deen won ook twee nationale titels op de weg en reed inmiddels zes keer de Ronde van Frankrijk uit, maar sinds zijn zege in de Limburgse heuvelklassieker staat hij ‘droog’. “Michael heeft een grote motor”, zegt Vaughters. ,,Ik zie in hem een waardevolle renner voor het team, een troef die we kunnen uitspelen in de voorjaarkoersen op de kasseien.”

Valgren verlaat NTT omdat die ploeg mogelijk aan het einde van dit jaar niet meer bestaat. De renner heeft zelf nog één grote wens en dat is de Ronde van Vlaanderen winnen. Zijn beste klassering in die Vlaamse klassieker is de vierde plaats in 2018. ,,Die koers is zo intens, zo lang en zo zwaar, maar op een of andere manier is ie voorbij voor je het weet”, aldus Valgren.