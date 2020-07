Deelname Van der Poel aan Sibiu Tour onzeker

Roemenië valt momenteel onder code oranje: reizen naar het Oost-Europese land is toegestaan. Maar indien de situatie verslechtert en de ploeg daar al is, kan een quarantaine verplicht worden.



In dat geval zou Van der Poel bijvoorbeeld de Strade Bianche, die op 1 augustus wordt verreden, missen. Zijn ploeg Alpecin-Fenix had zich aangemeld voor de Sibiu Tour, die van 23 tot en met 26 juli wordt gehouden. Een woordvoerder van het in België gesitueerde team bevestigt de twijfel. ,,We nemen woensdag een beslissing of we gaan of niet."