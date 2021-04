Deceuninck zonder winnaar Alaphilippe in Brabantse Pijl

Podcast ‘Als ik later groot ben wil ik ook zo mooi fietsen als Dylan’

31 maart In de wekelijkse podcast van In Het Wiel zijn Thijs en Hidde vol lof over de zeges van Dylan van Baarle en Annemiek van Vleuten in Dwars door Vlaanderen. Van Vleuten staat in de file op de ring van Antwerpen en heeft dus alle tijd om even te bellen.