De verjaardag van… Rein Groenendaal: ‘Geen terrasje kunnen pakken, dat mis ik wel’

Boogerd: ‘Als er niet zoveel druk was geweest, dan had ik nooit bekend’

20 april Michael Boogerd stond na zijn carrière onder druk van de media en de dopingautoriteiten om een dopingbekentenis af te leggen. In 2013 gaf de wielrenner uiteindelijk toe dat hij verboden middelen had gebruikt. ,,Of ik door die druk bekend heb en ik anders misschien gezwegen had? Als er niet zoveel druk was geweest, dan had ik nooit bekend.”