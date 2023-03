De typische Van der Poel-glans ontbreekt, maar twijfelen doet hij niet: ‘Perfecte winter zou voor mij zonder cross zijn’

Tim Merlier wint openingse­tap­pe Pa­rijs-Ni­ce na massa­sprint

De Belg Tim Merlier heeft de eerste etappe van de Franse rittenkoers Parijs-Nice gewonnen. Het was een rit over ruim 169 kilometer met start en finish in La Verrière. De wielrenner van Soudal - Quick-Step won de massasprint voor de Ier Sam Bennett en de Deen Mads Pedersen. Olav Kooij, de jonge sprinter van Jumbo-Visma, werd vierde.