De Plus verrast met zege BinckBank Tour, slotrit voor Naesen

Team Sunweb, van nummer twee Marc Hirschi, en Deceuninck - Quick-Step probeerden het gat nog te dichten, maar de koplopers hielden onder aanvoering van De Plus stand. Naesen klopte vervolgens Van Avermaet.



De Plus had voor de slotetappe nooit gedacht Wellens te kunnen bedreigen voor de eindzege. ,,Tim reed zo sterk in de Ardennen. Voor de start was ik al blij met een podiumplek”, zei hij. ,,Met de gouden kilometer in zicht versnelde ik om een paar seconden te kunnen pakken en plots waren we weg.” In het klassement bleef hij uiteindelijk Naesen 35 seconden voor en Wellens 36 seconden.