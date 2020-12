De pijn van die ene Tour-dag verdwijnt nooit bij Merijn Zeeman: ‘Mijn dochter was even in paniek’

Door Daniël Dwarswaard



De wandeling op de Bussumse heide, ook langs een kudde wilde runderen, is zo’n beetje halverwege als Merijn Zeeman in gedachten teruggaat naar een week ná de Tour de France. Die wedstrijd leidde tot één van dé sportverhalen van 2020. De Tourzege van Jumbo-kopman Primoz Roglic leek binnen, toen het in de laatste tijdrit alsnog fout ging. Compleet tegen de verwachtingen in verloor Roglic de gele trui aan landgenoot Tadej Pogacar. Een sportmoment voor de eeuwigheid.



Een week later is Zeeman met zijn gezin een weekendje weg op Texel. Tijd voor elkaar, nadat hij zijn vrouw, dochtertje Nina (4) en zoon Luuk (9) zes weken niet heeft gezien. Ze hebben er een middagje in het zwembad van het vakantiepark op zitten als de spullen in het huisje worden ingepakt. Ze nemen vanavond de boot weer terug naar het vasteland. Het WK wielrennen is bezig, maar Zeeman heeft geen behoefte om te kijken. Als de finale aanbreekt, gaat tóch de televisie aan. De kinderen zouden liever een tekenfilm kijken, maar de tv gaat op wielrennen.