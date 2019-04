De ‘oude’ toppers maken nog geen indruk

Door Pim Bijl



Niki Terpstra (34), start vandaag in Dwars door Vlaanderen

Niki Terpstra staat vandaag vol motivatie voor de twaalfde keer aan de start van Dwars door Vlaanderen. Zijn eerste liefde, want met zijn winst in 2012 brak hij door op de kasseien, in 2014 won hij ook. Vier dagen voordat hij zijn titel in de Ronde van Vlaanderen verdedigt, is succes welkom.



Terpstra stapte afgelopen winter over van de sterkste voorjaarsploeg Quick-Step naar Direct Energie. En daar zit meteen het ‘probleem’. Terpstra is geen renner die op een sprint kan leunen, hij moet aanvallen en weg blijven zoals in Roubaix in 2014. Waar Terpstra in het verleden koersen mede won door de dominantie van de Quick-Step-ploeg, is het nu juist dat team die zijn vlucht onmogelijk maakt. ,,Ik wist dat het moeilijk zou zijn, dus dan kan ik mij daar heel druk over maken, maar ik moet gewoon harder fietsen”, zei hij na de E3. ,,Ik denk dat de vorm er wel is, maar als je voor de overwinning wil rijden moet je wel van voren zitten.”



Helemaal alleen staat de Noord-Hollander er niet voor bij Direct Energie. Zijn ploegmaten gaan voor hun nieuwe kopman door het vuur. Terpstra’s aanval in de tegenwind in Gent-Wevelgem bewees dat zijn vorm oké is, maar liet geen verpletterende indruk achter.