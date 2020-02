De Knegt, het oliemannetje met oog voor crosstalent

Dumoulin debuteert in Valencia voor Jum­bo-Vis­ma

12:13 Tom Dumoulin is vanaf woensdag voor het eerst in een koers te zien als renner van Jumbo-Visma. De Limburger maakt zijn debuut voor de Nederlandse ploeg in de Ronde van Valencia. Het worden zijn eerste koersdagen sinds hij half juni voortijdig de Giro verliet met een knieblessure. Deze winter volgde de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma.