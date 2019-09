De Clercq (33) stopt ‘enigszins in mineur’

Tour of Britain Van der Poel denkt niet voor eindzege te kunnen gaan: ‘Tijdrit wordt beslissend’

12:15 Mathieu van der Poel vreest dat hij de leidende positie in de Tour of Britain niet vast kan houden. Zijn voorsprong in het klassement op Matteo Trentin is slechts één seconde en met en de ruim 14 kilometer lange tijdrit van morgen in aantocht weet Van der Poel dat het lastig wordt om voor de eindzege te gaan.