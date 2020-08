De carrière van Remco Evenepoel had ook al over kunnen zijn

Tegen het muurtje stond een fiets. Zwart was-ie. Er was niks mis mee, behalve misschien dat de ketting eraf lag. Het was alsof-ie tegen het muurtje was neergezet door zijn baasje, omdat die van het uitzicht wilde genieten of even moest plassen. Maar de renner die bij de fiets hoorde was nergens te bekennen.



Die lag in een ravijn, een meter of tien lager.



De carrière van Remco Evenepoel is pas net begonnen, maar hij had zaterdagmiddag ook al over kunnen zijn. Net als zijn leven. Wie zonder parachute een ravijn in duikelt, mag blij zijn dat hij het na kan vertellen. Met een beetje mazzel brommert Evenepoel over een paar maanden weer in het rond en halen we met z’n allen herinneringen op aan die keer dat hij van een brug viel. Misschien is het ravijn tegen die tijd nog een paar meter dieper: hoe heroïscher zijn comeback, hoe beter het is. Heldenverhalen willen we.