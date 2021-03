David Dekker met Jumbo-Visma naar Dwars door Vlaanderen, Van Aert neemt rust

Ploegbaas Lefevere heeft geweldig nieuws: rentree Jakobsen aanstaande

27 maart Fabio Jakobsen maakt mogelijk komende maand zijn rentree in het profpeloton in de Ronde van Turkije, die op 11 april van start gaat. Volgens manager Patrick Lefevere van Deceuninck - Quick-Step staat de sprinter ruim zeven maanden na zijn zware val in de Ronde van Polen voor zijn terugkeer. ,,We hopen dat hij kan terugkeren in de Ronde van Turkije”, zei de Belgische ploegbaas bij VTM Nieuws.