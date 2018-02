Daryl Impey heeft dit seizoen al drie zeges geboekt

Roosen derde in vierde etappe Ronde van Dubai

9 februari Timo Roosen is er net niet in geslaagd LottoNL-Jumbo het tweede dagsucces te bezorgen in de Ronde van Dubai. Bovenop de Hatta-stuwdam sprintte de Nederlander naar de derde plaats. De ritzege was voor de Italiaan Sonny Colbrelli.