Dankzij val op BMX werd Harrie Lavreysen fenomeen op de baan: ‘Ik kende die hele sport niet’

‘Indringers’ geven WK Gravel een boost: ‘Van der Poel hoort direct bij de favorieten’

Mathieu van der Poel rijdt zondag zijn eerste wedstrijd sinds de soap en zijn arrestatie bij het WK in Australië. Deze keer geen wegrace: ‘VDP’ doet in Italië mee aan de eerste editie van het WK gravel. De Nederlander Ivar Slik (29), een van de beste gravelrijders ter wereld, geeft antwoord op vier vragen over deze discipline in opkomst.

8 oktober