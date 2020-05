Dan maar in eigen land, die gravelrace: zelfs de beste profs gaan afzien

Door Daan Hakkenberg



Ramon Sinkeldam had nog een stuurtasje nodig en er moest vis worden gehaald in Egmond aan Zee. Het maakt dat Laurens ten Dam (39) ­alweer 80 kilometer in de benen heeft voordat hij aan zijn lunch begint. Terwijl een rustdag meer op zijn plaats was geweest, aangezien morgen de 320 kilometers van zijn zelf opgezette graveltocht Dirty Kanzelled wachten.



Dirty Kanzelled is een door Ten Dam bedachte tegenhanger van de Amerikaanse gravelkoers Dirty Kan­za. ,,Dat is de Elfstedentocht onder de gravelwedstrijden’’, zegt Ten Dam over de 200 mijl over grotendeels onverharde wegen. De eerste editie was in 2006 met tientallen deelnemers, vorig jaar reden meer dan 2500 fietsfanaten de wedstrijd. Vertrek om zes uur ’s ochtends en renners zorgen zelf voor eten, drinken en reservemateriaal.