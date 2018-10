D'hoore stapt over naar Boels-Dolmans

,,Het totaalplaatje van de ploeg past perfect bij mijn visie'', zei ze tijdens een persconferentie in Antwerpen. ,,Boels-Dolmans is al jaren dé topploeg in het vrouwenwielrennen, met tal van kampioenen. Om daar deel van te kunnen uitmaken is een hele eer.''



D'hoore (28) won onder meer etappes in de Giro d'Italia en de Women's Tour en tweemaal de Challenge by La Vuelta in Madrid. Ook op de baan is ze actief met onder meer de wereldtitel, samen met Lotte Kopecky, op de koppelkoers. D'hoore mikt op een medaille op de Spelen van Tokio.