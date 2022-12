Curieuze plaspilzaak rond ex-wereldkampioene Chantal Blaak roept veel vragen op

Veertien jaar geleden testte Chantal Blaak positief op een verboden middel, zo vertellen verschillende bronnen aan deze site. Maar ze werd nooit geschorst. Wat er gebeurd is met de test, is een raadsel. Dit is hoe de wereldkampioene van 2017 als jonge renster op bizarre wijze zou zijn ontsnapt aan een dopingschorsing.

De eerste. De tweede. De derde. De vierde. De vijfde. Allemaal dragen ze een oranje shirt. Het WK voor studenten in Nijmegen op 25 mei 2008 is een Nederlands feestje. Elise van Hage wint, ene Annemiek van Vleuten - net afgestudeerd in de epidemiologie - wordt derde, voor Loes Markerink en Iris Slappendel. Na afloop spreekt het hele podium dezelfde taal. Maar wat niemand op dat moment weet, is dat de winnares van het zilver volgens bronnen bij de dopingcontrole een plas inlevert met een verboden middel erin. Haar naam: Chantal Blaak.

Furosemide zou het middel zijn waarop ze wordt betrapt. Het is een plasmiddel, een vochtafdrijvend medicijn dat onder meer wordt gebruikt bij nierfalen en hartoedeem, maar het staat op de dopinglijst omdat het kan werken als maskeringsmiddel voor andere verboden producten. De sanctie die er in 2008 voor wordt uitgedeeld, is niet bepaald mild: diskwalificatie en een schorsing van twee jaar. Tegenwoordig is dat zelfs vier jaar. De enige manier om een schorsing te ontlopen is dat de sporter bewijst dat het middel volledig buiten zijn of haar schuld en verantwoordelijkheid om in het lichaam terecht is gekomen: extreem zeldzaam, lastig te bewijzen en dus ook tijdrovend.

Volledig scherm Chantal Bleek bij ploegpresentatie van AA Drink met Michael en Leontien Zijlaard en hun dochtertje. © John de Pater

Ten tijde van het studentenwereldkampioenschap is Blaak pas 19 jaar oud. Ze is eerstejaarsprof en rijdt voor AA Drink, de ploeg van Leontien van Moorsel en Michael Zijlaard. Ze is talentvol, maar ook jong en op sommige vlakken onervaren. Maar dan al is te zien dat ze boven zichzelf uit kan stijgen op kampioenschappen en in eendaagse wedstrijden. Het zilver op het WK voor studenten is een voorbode van wat er later in haar carrière zal volgen: onder meer een wereldtitel op de weg in het Noorse Bergen, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Strade Bianche.

Maar dat zilver van het studentenkampioenschap mag ze niet houden, aldus organisator Henk Kuiper. Kuiper vertelt dat Blaak wordt gesommeerd om haar medaille in te leveren zodra het nieuws over de positieve test bij de organisatie bekend wordt. De nummers 3 en 4 schuiven zo een plekje op. Ze krijgen weken na dato het zilver en brons overhandigd, op Kuipers kantoor in Wageningen. Maar op de site van de internationale studentensportbond, de FISU, wordt de uitslag nooit aangepast.

Ook verder ontbreekt elk spoor. Over de positieve test wordt niets naar buiten gebracht en er is geen digitaal of fysiek spoor te vinden over enige sanctie. Blaak rijdt de weken en maanden erop wedstrijden in binnen- en buitenland alsof er niets gebeurd is. Ze wordt niet op non-actief gezet in afwachting van een procedure, ze wordt niet geschorst. In de jaren erop groeit ze uit tot een van de beste eendagsrensters van het peloton.

Volledig scherm Chantal Blaak wint als 19-jarige het EK voor beloften in 2009. © © Cor Vos 2009

Wat is er gebeurd met die test? En hoe komt een maskeringsmiddel in het lichaam van een 19-jarige renster?

Het bestaan van de positieve test wordt door meerdere bronnen bevestigd: van haar ploegleider Michael Zijlaard tot de toenmalige KNWU-bondscoach Johan Lammerts. In het vrouwenpeloton blijken veel rensters ervan te weten. Het jaarverslag van de Nederlandse Dopingautoriteit over 2008 meldt dat in het wielrennen in één geval furosemide is aangetroffen. Maar gek genoeg weet niemand wat er exact met die positieve test gebeurd is.

De Nederlandse Dopingautoriteit zegt de test naar de FISU gestuurd te hebben, maar bij de FISU zijn ze niet zeker wat ze ermee gedaan hebben. Dat is vreemd, want de FISU is sinds 2004 aangesloten bij de World Anti-Doping Code. Aan de andere kant: het is ook een kleine organisatie die niet vaak met dit soort zaken te maken heeft. Het lukt Olivier Van Bogaert, perschef van de FISU, niet om er iets over terug te vinden in het archief.

Quote Het is bijzonder dat alleen het resultaat van de betreffen­de wedstrijd is geschrapt. Vincent Egbers , Nederlandse Dopingautoriteit

Antidopingverantwoordelijke bij de FISU, Tom Crisp, stelt dat de verantwoordelijkheid voor de positieve test ‘normaal gesproken’ zou moeten zijn doorgestuurd naar de internationale wielerbond UCI. Maar bij de UCI zeggen ze nooit iets te hebben ontvangen. Vincent Egbers van de Nederlandse Dopingautoriteit: ,,Mijn conclusie is dat we het in 2008 terecht hebben overgedragen aan de FISU en het is bijzonder dat alleen het resultaat van de betreffende wedstrijd is geschrapt. Het is niet goed na te gaan of de UCI of de KNWU destijds zijn geïnformeerd, dat was toen in ieder geval niet de gewoonte. Inmiddels is de procedure aangepast en gelden wereldwijd strengere regels. De bond en de internationale federatie worden nu door ons geïnformeerd en een positieve zaak wordt door ons op de voet gevolgd.”

Michael Zijlaard, Blaaks ploegleider in 2008, zegt te weten wat er is voorgevallen, maar verwijst naar de KNWU. ,,Ze reed in die wedstrijd voor de bond, niet voor onze ploeg.” Voormalig KNWU-technisch directeuren Gerrit Middag en Thorwald Veneberg kennen de zaak niet, bondscoach Johan Lammerts wel. ,,Ik hoorde ervan in de wandelgangen”, zegt hij. ,,Maar ik was geen lid van de tuchtcommissie en ik ging ervan uit dat de zaak afgedaan was. Ik heb er nooit naar gevraagd en voor mij was het geen reden om haar niet te selecteren voor kampioenschappen.”

Zo wijst iedereen naar elkaar. Blaaks positieve test is in sommige kringen in het vrouwenwielrennen een publiek geheim, maar niemand lijkt de verantwoordelijkheid te voelen om er iets mee te doen.

Quote Ik heb destijds mijn verhaal uitgelegd aan de betrokken partijen en instanties. Zij hebben vervolgens besloten om mij geen schorsing op te leggen. Chantal Blaak

Zelf stelt Blaak aanvankelijk dat ze er geen actieve herinnering aan heeft, maar ze komt later met een iets uitgebreidere, schriftelijke reactie: ,,Ik heb destijds mijn verhaal uitgelegd aan de betrokken partijen en instanties. Zij hebben vervolgens besloten om mij geen schorsing op te leggen.” Wie die betrokken instanties en partijen zijn, wil ze niet toelichten. De UCI zegt de zaak niet te kennen, de technisch directeuren bij de KNWU evenmin, de FISU kan er niets over terugvinden en bij de Nederlandse Dopingautoriteit heeft Blaak haar verhaal niet gedaan.

Volgens een bron vertelde Blaak zelf enkele jaren geleden tegen andere rensters dat ze plaspillen zou hebben gebruikt. Niet als maskeringsmiddel, maar simpelweg om vocht te verliezen - en daarmee gewicht. Zelf ontkent ze dit. Bij haar eerste ploeg, AA Drink, lag er veel focus op afvallen, zo vertellen verschillende rensters uit die tijd. Er werd gelet op wie wat precies at, de cola moest light zijn en voor Sinterklaas werden berichten met de hoeveelheid calorieën in pepernoten en speculaas rondgestuurd. Na het weekend werden de rensters in het bijzijn van de ploegleiding op de weegschaal gezet zodat hun gewicht kon worden gemonitord.

Volledig scherm Chantal Blaak straalt na het behalen van de wereldtitel in 2017. © photo: Cor Vos

Ploegleider Michael Zijlaard: ,,Destijds waren er nog niet veel rensters zo met hun gewicht bezig als nu. En uiteindelijk is het wel belangrijk. Als je zeven kilo te zwaar bent, word je geen wereldkampioen. We hebben diverse rensters zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Wat eet je wel, wat eet je niet? Ik heb nooit gehoord of gezien dat rensters een probleem hadden met de manier waarop we dat deden.”

En zo roept de zaak vooral vraagtekens op. Is de positieve test van Blaak vergeten, zoekgeraakt of onder het tapijt geveegd? De overtreding is sinds 2016 in elk geval verjaard. Blaak staat nog steeds onder contract bij SD Worx en zal na haar carrière ploegleidster worden bij diezelfde ploeg. SD Worx-manager Danny Stam zegt de zaak niet te kennen.

En Chantal Blaak zelf geeft verder geen tekst en uitleg. ,,Ik wil nu niet meer verder ingaan op een zaak die veertien jaar geleden speelde en die niets met dopinggebruik te maken had. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik gedurende mijn hele carrière nooit doping heb gebruikt. En dat ik mezelf recht in de spiegel kan aankijken.”