Coronavirus zet wielervoorjaar compleet op z'n kop

BinckBank Tour krijgt opnieuw ontknoping op Muur van Geraards­ber­gen

4 maart De BinckBank Tour zal ook de komende drie edities eindigen in Geraardsbergen. Dit jaar gebeurt dat op 6 september. Organisator Golazo Sports is verheugd dat de traditie ook daarna wordt voortgezet. Geraardsbergen was de afgelopen jaren acht keer finishplaats van de slotetappe van de rittenkoers door Nederland en België.