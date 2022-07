Corona maakt snel einde aan rentree Julian Alaphilippe in rittenkoers

Dat is een flinke tegenvaller voor Alaphilippe, die juist bezig was weer wedstrijdritme op te doen na zijn zware val in april in Luik-Bastenaken-Luik. Hij startte eind juni in het Franse kampioenschap, maar werd door Quick-Step buiten de ploeg voor de Tour de France gelaten.

Julian Alaphilippe is terug: wereldkampioen wint op Muur van Hoei in openingsrit Ronde van Wallonië

De Ronde van Wallonië was zijn eerste meerdaagse koers sinds het ongeval waarbij hij onder andere breuken had opgelopen in de ribben en het schouderblad, en een klaplong. In plaats van de Tour had Alaphilippe een trainingskamp belegd om vervolgens in Wallonië zijn voorbereiding op de Vuelta en WK voort te zetten. Hij won zaterdag meteen de eerste etappe op de Muur van Hoei.