Column Thijs Zonneveld | Zonder pech in het laatste weekend is Bouwman de rest van zijn leven ‘Blauwman’

Dylan Groenewe­gen is Fabio Jakobsen te snel af in vierde etappe Ronde van Hongarije

Dylan Groenewegen heeft Fabio Jakobsen in de massasprint verslagen in de vierde etappe van de Ronde van Hongarije. Jakobsen, winnaar van de vorige twee etappes en de leider in het klassement, ging na 177 kilometer koersen in Kazincbarcika de sprint aan. Groenewegen had echter meer snelheid en won met enkele fietslengtes verschil.

14 mei