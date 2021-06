Column Thijs Zonneveld | Netflix met Valverde, het was één grote chaos

Columnist Thijs Zonneveld viel bij het kijken naar seizoen 2 van de Netflix-documentaire over de Movistarploeg van Alejandro Valverde van de ene in de andere verbazing. ,,Het was één grote chaos. De docu zelf, de ondertiteling, maar vooral de ploeg.‘’

Met een klap zette Alejandro Valverde twee volle boodschappentassen op het keukenblad. ,,Moet je kijken’’, zei hij - en hij draaide zich om. Er hing een juichcape op zijn rug. Hij stak twee duimen op en begon daarna de tassen uit te pakken. Ongeduldig gebaarde hij naar de bank. ,,Ga maar alvast zitten en zet de tv aan.’’

Uit de tas kwamen een paar sixpacks bier, knakworsten, olijven, toastjes met brie, manchego, popcorn en drie verschillende smaken chips (paprika met ribbels, bolognese en patatje joppie). Hij plofte naast me neer, wreef in zijn handen en vroeg ik er ook zo’n zin in had. Ik stamelde dat ik niet wist dat hij fan was van het Nederlands elftal, dat ik een beetje verbaasd was dat hij zo had uitgepakt voor een oefenwedstrijdje met drieëntwintig reclameblokken en een hakkende Wesley Sneijder. Hij keek me fronsend aan. ,,Oefenwedstrijdje? Welk oefenwedstrijdje? We gaan Netflixen! Seizoen 2 is uit, amigo.’’

De rest van de avond keken we naar El Dia Menos Pensado, gemaakt door een filmploeg die de Movistarploeg in 2020 het hele jaar volgde. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Het was één grote chaos. De docu zelf, de ondertiteling, maar vooral de ploeg. Seizoen 2 was nog erger dan seizoen 1. Waar de meeste wielerploegen anno nu geobsedeerd zijn door data, hoogtestages, voedingsprogramma’s, aerodynamica en de details van de details, kwam het er bij Movistar vooral op neer dat er een ploegleider lukrake zinnen in zijn radio schreeuwde. Iets met vamos en kanonskogels. Touretappes bleken niet te zijn verkend, het materiaal was ruk, tactiek was een vies woord en gewonnen werd er niet. Ja, één keer, in de Vuelta, maar dat was eigenlijk per ongeluk.

Quote Het leek Valverde allemaal geen reet uit te maken. Hij vond het prachtig.

Het leek Valverde allemaal geen reet uit te maken. Hij vond het prachtig. Met één hand in de patatje joppie gaf hij smakkend commentaar op de beelden. Hij lachte om zijn eigen grappen, vooral om die keer dat hij zei dat de Tour van 2020 écht zijn laatste was. Hij knikte goedkeurend bij elke scène waar hij zelf in zat en ging op de bank staan toen hij zichzelf vanuit zijn troon op de eerste rij in de ploegbus zag vertellen hoe hij in 2005 ‘die Amerikaan’ klopte. Slechts één keer bromde hij iets chagrijnigs: toen een van de ploegleiders ‘hup, opa’ prevelde bij een demarrage van Valverde.

We keken het hele seizoen in één keer achter elkaar door. Na de laatste aflevering was het diep in de nacht. Alejandro applaudisseerde, liet een knakworstboertje en zette de tv uit. Hij stond op om naar bed te gaan, maar bij de trap draaide hij zich om. Hij wees op zijn juichcape.

,,Wie zijn eigenlijk los Snollebollekes?’’

