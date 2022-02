Column Thijs Zonneveld | Ik zal mijn kleinkinderen vertellen dat ik leefde in het tijdperk van de beste ooit

Eerste Zeeuws Zwift kampioen­schap zit erop: „Het kon bijna niet beter gaan”

MIDDELBURG - Vrijdag was het dan eindelijk zover voor Jarno Vader. Na een tijdrovende voorbereiding vond het eerste Zeeuws Zwift kampioenschap plaats. De Middelburger is inmiddels op adem gekomen en is erg tevreden over het verloop van het kampioenschap.

30 januari