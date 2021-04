Column Thijs Zonneveld | Ik stond op en hief de bidon boven mijn hoofd, als een trofee

Mijn vader moest en zou er eentje hebben. Een echte. Zo’n rode, met Coca-Cola erop. Die ochtend nam hij mij en mijn broertje even apart. Hij legde uit wat een bidon was en dat we erbovenop moesten springen als we er eentje zouden zien. Hij zette er zelfs een beloning op: 10 Franse francs. Dat klonk als een astronomisch bedrag voor een jongetje van 6. Van 10 francs kon ik zoveel Orangina’s kopen dat ik nog wekenlang sinaasappelpulp zou boeren.