Column Thijs Zonneveld | Het was alsof Fabio Jakobsen raketaandrijving onder zijn zadel had

Dit is de waanzinni­ge erelijst van Marianne Vos: al 248 zeges op de weg en ze is nog niet klaar

Drie keer wereldkampioen op de weg, ritzeges in de Tour, Giro en de Vuelta, meerdere gewonnen wielerklassiekers en olympisch goud. De erelijst van Marianne Vos (35) is ontelbaar lang en blijft maar groeien. Vandaag won ze voor de tweede dag op rij een rit in de Spaanse wielerkoers. Hoog tijd om eens wat dieper in haar gigantische prijzenkast als wegwielrenster te duiken.