Column Thijs Zonneveld | Depay en Eenkhoorn vonden het zelf alleen maar lief: ze herkenden zichzelf

Tour of Britain Schitte­rend: jonge wielerfan steelt de show met demarrage en wordt uitgebreid beloond door Jum­bo-Vis­ma

12 september Een prachtig moment in de Tour of Britain gisteren. In de finale, op een kilometer of 10 van de aankomst in Edinburgh, kreeg de kopgroep van vijf gezelschap van een zesde renner. Vandaag kreeg het fraaie moment zelfs ook nog een vervolg.