Column Thijs Zonneveld | Dat kon er ook nog wel bij op het cv van Bauke Mollema

Met video Demi Vollering omarmt de eerder vervloekte Amstel Gold Race en looft ploeg: ‘Explodeert bijna van de kennis’

2021? Tweede. 2022? Tweede. Maar in 2023 is het raak voor Demi Vollering (26) in de Amstel Gold Race, de belangrijkste wielerwedstrijd van het land. ,,Onze ploeg explodeert bijna van de kennis.”