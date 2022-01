Column Thijs Zonneveld | Commentatoren krijgen het lastig

Bauke Mollema doet plannen voor 2022 uit de doeken en gaat met Trek in gesprek over contract

Bauke Mollema (35) rijdt in 2022 opnieuw de combinatie Giro en Tour de France en gaat in beide ronden voor ritwinst, zo vertelde hij in een persgesprek tijdens een trainingskamp in Spanje van zijn ploeg Trek- Segafredo. Mollema, die afgelopen jaar voor de tweede keer een etappe won in de Tour en vierde werd in de wegrit op de Olympische Spelen, zal aankomend jaar niet starten in de Amstel Gold Race.

14 december