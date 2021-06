Column Thijs Zonneveld | Als de Tour straks begint, is het fijnste plekje voor Froome de bank

Eindzege voor López Hayter wint door val ontsierde sprint in Ruta del Sol, Tolhoek tweede in klassement

22 mei Ethan Hayter heeft de laatste etappe van de Ruta del Sol in Spanje gewonnen. De Brit van Ineos Grenadiers was na een korte rit van 107 kilometer de snelste in een door een val ontsierde sprint van een kopgroep van twaalf renners. De eindzege in de Spaanse etappekoers ging naar de Colombiaan Miguel Angel López.