Column Marijn Abbenhuijs | Tweede van de wereld, wereldkampioen loyaliteit

Plotseling keek hij me met een gelukzalige blik aan. ,,Tweede van de wereld’’, zei hij zachtjes. Het was de nacht van zaterdag 9 oktober, twee weken nadat Dylan van Baarle zilver had gewonnen op het WK wielrennen in Leuven. We vierden het in een klein gezelschap van familie en vrienden. En genietend van het moment leek hij ineens te beseffen dat hij iets heel bijzonders had gepresteerd.