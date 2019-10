Claeys wint Famenne Ardenne Classic, Van der Poel zesde

Bastianel­li troeft Wiebes af in GP Beghelli

12:49 Wielrenster Marta Bastianelli heeft Lorena Wiebes afgetroefd in de Grote Prijs Bruno Beghelli. De Italiaanse kampioene was in de sprint na 79,8 kilometer net iets rapper dan de Nederlands kampioene van Parkhotel Valkenburg. De Italiaanse Chiara Consonni finishte als derde.